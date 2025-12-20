Celtic-Aberdeen domenica 21 dicembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici Segneranno entrambe al Celtic Park?

Domenica 21 dicembre 2025 alle ore 16:00 si disputa Celtic-Aberdeen, incontro valido per il campionato scozzese. In questa occasione, analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici, con particolare attenzione alla possibilità di segnare entrambe le squadre al Celtic Park. L’esordio di Wilfried Nancy sulla panchina del Celtic ha portato finora quattro sconfitte consecutive, rendendo questa sfida particolarmente interessante da valutare.

L’esordio di Wilfried Nancy sulla panchina del Celtic non avrebbe potuto essere peggiore visto che il tecnico francese che ha preso il posto di Martin O’Neill (che fungeva da caretaker dopo le dimissioni di Brandon Rodgers) ha perso quattro partite su quattro. Le prime tre sono state contro gli Hearts, che sono in testa alla . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

