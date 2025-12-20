Cecchini italiani a Sarajevo Giallo sui testimoni morti
Il giornalista investigativo croato Domagoj Margetic ha gettato un’ombra sulle morti, da lui definite "sospette", di tre testimoni diretti della losca vicenda dei presunti ‘ Sarajevo Safari ’, sulla quale indaga la magistratura italiana. I tre, secondo quanto scrive in una dichiarazione sui social media, Margetic, che un mese fa ha chiamato in causa il presidente serbo, Aleksandar Vucic, nella vicenda, sarebbero morti in un breve lasso di tempo. Margetic fa i nomi dei tre testimoni che a suo dire sono deceduti in condizioni sospette: Slavko Aleksic, Branislav Gavrilovic Brnet e Vasili Vidovic Vasket. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Cecchini italiani a Sarajevo. Giallo sui testimoni morti.
