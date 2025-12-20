C' è una tifoseria ormai schierata che ce l' ha con me | Andrea Sempio sbotta in diretta

Andrea Sempio si esprime con fermezza riguardo alla situazione attuale, evidenziando come una parte della tifoseria sia ormai schierata contro di lui. In un momento di tensione, l'ex calciatore ha commentato gli ultimi sviluppi dell'inchiesta sul delitto di Garlasco, sottolineando le difficoltà e le pressioni che sta affrontando. C’è una tifoseria ormai schierata che ce l'ha con me”: Andrea Sempio sbotta in diretta.

"C'è una tifoseria ormai schierata che ce l'ha con me": Andrea Sempio, esasperato, commenta gli ultimi sviluppi della inchiesta sul delitto di Garlasco. Intervistato da Quarto Grado su Rete 4, l'indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi si sfoga ai microfoni dei giornalisti Mediaset: "C'è una tifoseria ormai schierata che ce l'ha con me. Parlo proprio di pubblico, parlo di persone non parlo di inquirenti o che. C'è proprio una parte che ormai è schierata come in una partita di calcio: ce l'hanno con me e via". A più di diciotto anni dell'omicidio, Sempio è finito di nuovo alla ribalta per le nuove prove al vaglio della procura e sull'ipotesi che possa avere partecipato all'omicidio della giovane di Garlasco.

