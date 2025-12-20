Cavallino 4 Torri a Osimo Un’altra trasferta di vertice

Per l’ultima partita del 2025 la Cavallino 4 Torri viaggia oggi fino a Osimo per affrontare il La Nef Re Salmone, squadra seconda in classifica (si gioca alle 17.30). Una partita importante per i ferraresi e probabilmente non tanto per la classifica, quanto per il morale. Non ci voleva infatti l’ultima sconfitta, la quarta in campionato, subita domenica scorsa a Loreto, mostrando superiorità e lottando in certi momenti ma arrivando a vincere un solo set. Urge una reazione ma la prima occasione proposta, che poi coincide con la partita prima della lunga sosta natalizia, è appunto Osimo, la più seria candidata al primo posto in classifica in questo girone D della B maschile anche alla luce della promozione in A3 già conquistata nella scorsa stagione (a cui in estate è seguita la decisione di restare in serie B). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

