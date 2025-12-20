Cavallino 4 Torri a Osimo Un’altra trasferta di vertice
Per l’ultima partita del 2025 la Cavallino 4 Torri viaggia oggi fino a Osimo per affrontare il La Nef Re Salmone, squadra seconda in classifica (si gioca alle 17.30). Una partita importante per i ferraresi e probabilmente non tanto per la classifica, quanto per il morale. Non ci voleva infatti l’ultima sconfitta, la quarta in campionato, subita domenica scorsa a Loreto, mostrando superiorità e lottando in certi momenti ma arrivando a vincere un solo set. Urge una reazione ma la prima occasione proposta, che poi coincide con la partita prima della lunga sosta natalizia, è appunto Osimo, la più seria candidata al primo posto in classifica in questo girone D della B maschile anche alla luce della promozione in A3 già conquistata nella scorsa stagione (a cui in estate è seguita la decisione di restare in serie B). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Cavallino 4 Torri in trasferta a Macerata: "Stiamo cercando di ritrovare il nostro equilibrio"
Leggi anche: 4 Torri griffata ’Cavallino’. Debutto contro Montorio
Volley, serie B: Cavallino 4 Torri a Loreto per la continuità, sfida d’alta classifica; 4 TORRI VOLLEY: il 2025 si chiude a Osimo; La Nef Re Salmone Volley Libertas Osimo chiude il 2025 in casa; Cavallino, esame da big. A Loreto vale doppio.
Cavallino 4 Torri a Osimo. Un’altra trasferta di vertice - Dall’Olio: "Siamo in difficoltà per le assenze, ma ci proveremo lo stesso". sport.quotidiano.net
Cavallino, brusca frenata. Loreto fa suo il big match - Volley serie B: lo scontro diretto al quarto posto è dei padroni di casa. ilrestodelcarlino.it
Cavallino, esame da big. A Loreto vale doppio - La decima giornata della serie B maschile girone D vede la Cavallino 4 Torri impegnata oggi a Loreto contro il NovaVolley (inizio partita alle 17), Si tratta di una delle tre trasferte previste in que ... ilrestodelcarlino.it
VOLLEY. CADE A LORETO E SCENDE IN CLASSIFICA, LA CAVALLINO 4 TORRI. L'Articolo: https://www.ferrarasport.it/volley-cade-a-loreto-e-scende-in-classifica-la-cavallino-4-torri/ - facebook.com facebook
Volley, serie B: Cavallino 4 Torri a Loreto per la continuità, sfida d’alta classifica x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.