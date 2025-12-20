Caterina Balivo sorpresa per il pubblico | arriva la decisione della Rai

L’apertura della settimana de “La Volta Buona” di Caterina Balivo si prepara a entrare subito nel vivo, scegliendo di partire da uno degli eventi televisivi più seguiti e commentati della stagione. Al centro della puntata ci sarà infatti la finale della XX edizione di Ballando con le stelle, considerata tra le più spettacolari e combattute degli ultimi anni. Sul celebre divano arancione si ripercorreranno performance, emozioni e bilanci di un’edizione da record, capace di tenere incollato il pubblico per mesi e di arrivare al verdetto finale dopo una lunga serie di sfide e colpi di scena. A raccontare il dietro le quinte e le sensazioni vissute durante il gran finale saranno alcuni protagonisti amatissimi dagli spettatori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Caterina Balivo e La volta buona, la decisione della Rai: “Perché salta il programma”

Leggi anche: ? Caterina Balivo: Età, Marito, Figli e Vita Privata della Conduttrice Rai

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Vianello stronca Ornella Vanoni: Era sopravvalutata, finito di cantare si imbruttiva, la reazione di Balivo; Balivo omaggia Vanoni, ma Vianello gela tutti: Mi dava fastidio la sua voce; Saltano Caterina Balivo e Matano: come cambia oggi il palinsesto di Rai Uno; Caterina Balivo fa un omaggio alla Vanoni, ma finisce male: Vianello gela lo studio.

“Falsa e sopravvalutata”: Ornella Vanoni criticata in diretta da un ospite di Caterina Balivo - Edoardo Vianello ricorda Ornella Vanoni a La Volta Buona con parole dure e critiche, rompendo il coro di omaggi alla cantante scomparsa. donnaglamour.it