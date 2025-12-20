Caso Epstein pubblicati centinaia di file | è polemica per gli omissis Nelle foto anche Bill Clinton
(Adnkronos) – Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato la prevista pubblicazione della "enorme" mole di documenti relativi alle indagini sul caso Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali morto in carcere nel 2019. Il materiale, atteso da anni, è stato però diffuso in gran parte con pesanti omissioni, suscitando dubbi e .
