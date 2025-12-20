Caso Epstein pubblicate migliaia di foto | c' è anche Clinton

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha confermato che, nel corso della revisione dei documenti investigativi e giudiziari legati al caso di Jeffrey Epstein, sono state individuate oltre 1.200 vittime potenziali o loro familiari, le cui identità sono state oscurate nei materiali resi pubblici. Lo ha dichiarato il vice procuratore generale Todd Blanche, precisando che le autorità hanno deliberatamente censurato nomi, riferimenti personali e qualsiasi elemento che possa consentire l’identificazione delle persone coinvolte. Alcune informazioni, ha precisato, saranno censurate per proteggere i sopravvissuti a Epstein. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

