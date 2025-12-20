Caso Epstein pubblicate foto in Marocco con Bill Clinton I dem | Rimossa quella con Trump
Tra i documenti degli Epstein File pubblicati dal dipartimento di Giustizia emergono foto di un viaggio di Bill Clinton in Marocco nel luglio del 2002, durante il quale partecipò a una cena privata in occasione del matrimonio del re Mohammed VI, accompagnato da Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. I democratici hanno commentato che la foto con Donald Trump è stata rimossa.
(Adnkronos) – Tra i documenti degli Epstein File pubblicati dal dipartimento di Giustizia ci sono foto del viaggio che Bill Clinton fece nel luglio del 2002 in Marocco, portando come sue ospiti Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell ad una cena privata in onore del matrimonio del re Mohammed VI. La Cnn riporta che la cena . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
