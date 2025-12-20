Caso Emanuela Orlandi | indagata l’amica il fratello | ‘Potrebbe aver visto in che mani è finita’

Zazoom 20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Laura Casagrande iscritta nel registro degli indagati, frequentava la scuola di musica di Emanuela Orlandi. A oltre quarant’anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, il caso conosce un nuovo, rilevante sviluppo investigativo. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Laura Casagrande, amica d’infanzia ed ex allieva della stessa scuola di musica frequentata dalla quindicenne cittadina vaticana sparita il 22 giugno 1983. L’ipotesi di reato è false informazioni al pubblico ministero. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe fornito versioni contraddittorie sulle ore precedenti alla scomparsa di Emanuela. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

caso emanuela orlandi indagata l8217amica il fratello 8216potrebbe aver visto in che mani 232 finita8217

© Notizieaudaci.it - Caso Emanuela Orlandi: indagata l’amica, il fratello: ‘Potrebbe aver visto in che mani è finita’

Leggi anche: Il caso di Emanuela Orlandi: l'indagata è un'amica, ex allieva della scuola di musica

Leggi anche: Caso Orlandi, il fratello Pietro: “Emanuela potrebbe essere sotto la Casa del Jazz”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Caso Emanuela Orlandi, Pietro difende lo zio Mario Meneguzzi e attacca il Vaticano capace di tutto; Sul caso di Emanuela Orlandi c'è una nuova indagata; Caso Orlandi: la scomparsa di Emanuela, lo zio di lei pedinato e il pugno in faccia dello 007 a Giletti; Grande Fratello, puntata del 18 dicembre: Omar, Giulia, Grazia, Jonas e Anita si giocano la vittoria.

caso emanuela orlandi indagataCaso Orlandi, c'è una nuova indagata - E' Laura Casagrande, un'amica ed ex allieva della stessa scuola di musica frequentata da Emanuela. rainews.it

caso emanuela orlandi indagataEmanuela Orlandi, indagata l'amica Laura Casagrande: false informazioni al pm per l'ex allieva della scuola - Un colpo di scena dopo oltre 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, sparita nel nulla il 22 giugno 1983. leggo.it

caso emanuela orlandi indagataCaso Orlandi, svolta nell'inchiesta: c’è una nuova indagata per false informazioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Caso Orlandi, svolta nell'inchiesta: c’è una nuova indagata per false informazioni ... tg24.sky.it

Caso Emanuela Orlandi: nuova pista investigativa, perquisita casa Meneguzzi

Video Caso Emanuela Orlandi: nuova pista investigativa, perquisita casa Meneguzzi

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.