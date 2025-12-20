Caso Emanuela Orlandi | indagata l’amica il fratello | ‘Potrebbe aver visto in che mani è finita’

Laura Casagrande iscritta nel registro degli indagati, frequentava la scuola di musica di Emanuela Orlandi. A oltre quarant’anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, il caso conosce un nuovo, rilevante sviluppo investigativo. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Laura Casagrande, amica d’infanzia ed ex allieva della stessa scuola di musica frequentata dalla quindicenne cittadina vaticana sparita il 22 giugno 1983. L’ipotesi di reato è false informazioni al pubblico ministero. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe fornito versioni contraddittorie sulle ore precedenti alla scomparsa di Emanuela. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

