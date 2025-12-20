Case prezzi ancora in crescita | +3,8% nel terzo trimestre 2025

Secondo le stime preliminari dell’ISTAT, nel terzo trimestre 2025 l’indice dei prezzi delle abitazioni registra un aumento del 3,8% rispetto all’anno precedente. Si osserva una crescita sia delle nuove che delle esistenti, con un incremento rispettivamente dell’1,4% e del 4,2%. Il mercato residenziale continua a espandersi, con un aumento delle compravendite dell’8,5%. I prezzi delle case sono ancora in crescita, ma si tratta di un trend da monitorare attentamente.

Secondo le stime preliminari dell’ISTAT, nel terzo trimestre 2025 l’indice dei prezzi delle abitazioni cresce del 3,8% su base annua: aumentano sia le nuove (+1,4%) sia le esistenti (+4,2%), in un mercato residenziale in espansione con compravendite in rialzo dell’8,5%.. Il mercato immobiliare italiano continua a mostrare segnali di crescita. Secondo le stime preliminari diffuse dall’ISTAT, nel terzo trimestre 2025 l’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) registra un aumento del 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2024, un dato in lieve decelerazione rispetto al +3,9% del trimestre precedente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Case, prezzi ancora in crescita: +3,8% nel terzo trimestre 2025 Leggi anche: Prezzi dei servizi in crescita: il trend ISTAT nel terzo trimestre 2025 Leggi anche: Toscana: calano i prezzi delle case usate nel terzo trimestre (0,7%), ma i capoluoghi resistono Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Affitti in frenata in chiusura di anno, pur rimanendo in crescita rispetto a un anno fa; In Trentino i valori immobiliari delle case di montagna sono cresciuti del 3,8%; Mutui, ecco cosa ha deciso la Bce e quanto costa comprare casa in Umbria; Case funerarie, i numeri del cambiamento culturale e la necessità di addii più intimi. Istat, nel terzo trimestre lieve decelerazione prezzi case (+3,8%) - "Nel terzo trimestre del 2025, i prezzi delle abitazioni registrano una crescita tendenziale del 3,8%, in lieve decelerazione rispetto al trimestre precedente. ansa.it

Casa, Istat: nel III trimestre prezzi a +3,8% - Secondo la stima Istat, nel terzo trimestre l'indice dei prezzi delle abitazioni, acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per ... msn.com

Prezzi delle case in crescita nella zona euro: l'analisi della Bce - L'andamento dei prezzi delle case, nell'ultimo ciclo di osservazione, ha subito un "aggiustamento limitato" rispetto alle ultime crisi economiche e il livello dei prezzi nella zona euro "è rimasto ... quotidiano.net

Le vendite di veicoli elettrici salgono alle stelle del 48% in tutto il mondo nel terzo trimestre...

Mercato immobiliare, la crescita dei prezzi continua: case più care del 4% in un anno - facebook.com facebook

Mercato immobiliare, la crescita dei prezzi continua: case più care del 4% in un anno x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.