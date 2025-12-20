Case la piaga degli abusivi | migliaia di affari pirata bruciati 11 milioni
Perugia, 20 dicembre 2025 – Comprare o vendere casa non è una semplice operazione economica. È una scelta che incide sul patrimonio, sulla stabilità familiare, sul futuro. Proprio per questo la mediazione immobiliare non è un’attività improvvisata, ma una professione regolata, vigilata, normata. Eppure, accanto al mercato ufficiale, continua a muoversi un mercato parallelo, opaco, difficile da intercettare, ma estremamente attivo. La cornice normativa è netta. Per svolgere mediazione immobiliare servono requisiti personali e professionali, il superamento di un esame abilitante, l’iscrizione alla Camera di Commercio, oltre alle comunicazioni fiscali e previdenziali e all’assenza di precedenti penali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Case, la piaga degli abusivi: migliaia di affari “pirata”, bruciati 11 milioni - Sono centinaia gli agenti immobiliari che in Umbria svolgono la professione senza averne i titoli con circa quattromila operazioni fuori dalle norme. lanazione.it
Il modello italiano non funziona: mercato bloccato da troppe case di proprietà e tante seconde case (più la piaga affitti brevi a uso turistico). Quattro milioni in povertà abitativa, 187 mila famiglie in attesa. Dei 900 mila immobili popolari, la metà ha più di 40 anni - facebook.com facebook
