Case la piaga degli abusivi | migliaia di affari pirata bruciati 11 milioni

Perugia, 20 dicembre 2025 – Comprare o vendere casa non è una semplice operazione economica. È una scelta che incide sul patrimonio, sulla stabilità familiare, sul futuro. Proprio per questo la mediazione immobiliare non è un’attività improvvisata, ma una professione regolata, vigilata, normata. Eppure, accanto al mercato ufficiale, continua a muoversi un mercato parallelo, opaco, difficile da intercettare, ma estremamente attivo. La cornice normativa è netta. Per svolgere mediazione immobiliare servono requisiti personali e professionali, il superamento di un esame abilitante, l’iscrizione alla Camera di Commercio, oltre alle comunicazioni fiscali e previdenziali e all’assenza di precedenti penali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

