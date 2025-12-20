Cascina crolla parte del tetto di un edificio
Cascina (Pisa), 20 dicembre 2025 – Una porzione di tetto di un edificio a due piani è crollata a Cascina (in provincia di Pisa) e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. E’ successo in via Roma. Il cedimento è stato accertato con l'ausilio di un'autoscala proveniente dalla sede centrale. L'appartamento interessato, situato al secondo piano, è risultato disabitato. L'alloggio sottostante è stato dichiarato inagibile a scopo precauzionale. L'area è stata messa in sicurezza dal personale dei vigili del fuoco. Non si registrano feriti. Sul posto anche la Polizia Municipale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
