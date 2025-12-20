Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano tanti mercatini e villaggi di Natale, la Casa bergamasca di Babbo Natale a Clusone, la casa vacanze di Babbo Natale a Selvino e concerti natalizi. Da annotare, inoltre, Franco Branciaroli a Lovere, i Folkstone al Druso, teatro dialettale, Almenno Music on ice ad Almenno San Bartolomeo, Natale vaga.Bondo a Colzate, Il Bosco incantato a Sovere, la sagra del porsel a Spirano e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 20 e domenica 21 dicembre. ALBINO – “La casa dei presepi” ad Albino: i giorni di apertura – “Allegrezze di San Giuliano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Mercatini, concerti, spettacoli e Casa di Babbo Natale: il week-end in provincia

Leggi anche: Mercatini, Casa di Babbo Natale, cioccolato, massaggi e birra: il week-end in provincia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il Castello di Babbo Natale a Cagliari 2025: ecco il programma, turni e orari del 6, 7, 8, 11, 12, 13 e 14 dicembre 2025!; Villaggio di Babbo Natale a Milano: dove, orari e date; “Natale in Piazza” a Sigillo: mercatini, Casa di Babbo Natale e solidarietà; A Penne nel centro storico la casa di Babbo Natale dove scrivere le lettere dei desideri [VIDEO].

Casa di Babbo Natale, Mercatini, Branciaroli, Folkstone e teatro: il week-end in provincia - Fra gli appuntamenti spiccano tanti mercatini e villaggi di Natale, la Casa bergamasca di Babbo Natale a Clusone, la casa ... bergamonews.it