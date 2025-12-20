Casa di Babbo Natale Mercatini Branciaroli Folkstone e teatro | il week-end in provincia
Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano tanti mercatini e villaggi di Natale, la Casa bergamasca di Babbo Natale a Clusone, la casa vacanze di Babbo Natale a Selvino e concerti natalizi. Da annotare, inoltre, Franco Branciaroli a Lovere, i Folkstone al Druso, teatro dialettale, Almenno Music on ice ad Almenno San Bartolomeo, Natale vaga.Bondo a Colzate, Il Bosco incantato a Sovere, la sagra del porsel a Spirano e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 20 e domenica 21 dicembre. ALBINO – “La casa dei presepi” ad Albino: i giorni di apertura – “Allegrezze di San Giuliano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
