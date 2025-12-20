casa della musica tempi lunghi ancora tre anni per il trasferimento del conservatorio maderna

Si dovrà attendere ancora quasi tre anni per sentire finalmente la Casa della Musica risuonare: l’autunno 2028, quando il Conservatorio ’Maderna-Lettimi’ avrà completato il trasferimento nel rinnovato palazzo Mazzini Marinelli (a meno di accelerazioni) al termine della rigenerazione dell’edificio, seguito a ruota dall’istituto musicale Corelli. A far chiarezza è l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri, dopo che si erano ingenerate preoccupazioni sui tempi allungati a causa dello spostamento temporaneo nel palazzo della scuola media di via Anna Frank, che determina il posticipo del completamento degli attesi lavori nell’edificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

