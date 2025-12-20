Cartellonistica per i parcheggi ' ingannevole' | la denuncia del consigliere

20 dic 2025

Una cartellonistica stradale “ingannevole”, ovviamente a danno dei cittadini, per quanto riguarda i parcheggi a pagamento. A denunciarlo è il consigliere comunale di Sinistra Italia-Avs Danilo Talento durante l'Assise di ieri (19 dicembre) svoltasi nell'aula consiliare del Comune di Santa Maria. 🔗 Leggi su Casertanews.it

