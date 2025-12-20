Carta della Vulnerabilità Arborea Bergamo tra le prime città in Italia | mappati 39mila esemplari

Bergamo. Insieme a Torino, Bergamo è la sola città ad avere una Carta della Vulnerabilità (CdV), un innovativo strumento di pianificazione urbana pensato per garantire la sicurezza pubblica e tutelare il patrimonio arboreo cittadino, valorizzandone il ruolo ecologico, paesaggistico e sociale. La Carta rappresenta una delle prime applicazioni su scala comunale in Italia (la Carta è in corso di approvazione anche a Trento e Venezia), del Protocollo Areté, una metodologia tecnico-scientifica che consente di valutare il rischio arboreo tenendo conto non solo dello stato di salute dell’albero, ma anche del contesto urbano e della frequentazione dei luoghi in cui l’albero è inserito. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

