caro babbo natale dopo le letterine via con le consegne

"Caro Babbo Natale, quest’anno vorrei una bambola". Alzi la mano chi, magari nell’infanzia, non ha messo nero su bianco i propri desideri e poi affidato il foglio a una cassettina rossa o ai genitori. Anche in questa epoca digitale la cassettina rossa esiste e ancora vi vengono riposte le letterine scritte dai bambini delle famiglie in condizioni di fragilità. Collocata a fine novembre al circolo culturale Logudoro dal gruppo informale di “Quelli che credono nel Natale tutto l’anno“, ieri per il ventesimo anno la cassetta è stata aperta e Santa Claus ha esaudito tutti i desideri consegnando ai genitori i doni da riporre sotto l’albero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

