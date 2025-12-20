Carmen Di Pietro e Stallone | Siamo stati insieme due anni parlavo con lui usando il vocabolario

Carmen Di Pietro ha condiviso un episodio della sua vita sentimentale che ha sorpreso il pubblico durante l’intervista a Verissimo. La showgirl ha rivelato di aver avuto una relazione con Stallone, durata due anni, durante la quale parlava con lui usando il suo vocabolario. Questa testimonianza offre uno sguardo più intimo su un periodo meno conosciuto della sua storia personale. Carmen Di Pietro e Stallone: “Siamo stati insieme due anni, parlavo con lui usando il vocabolario”.

Carmen Di Pietro ha lasciato tutti a bocca aperta nello studio di Verissimo con una rivelazione inaspettata sul suo passato sentimentale. La showgirl, ospite insieme a suo figlio Alessandro Iannoni, ha confessato di aver avuto una relazione con nientemeno che Sylvester Stallone, la star di Hollywood celebre per i film di Rocky e Rambo. "Ci sono stata per quasi due anni", ha raccontato Carmen a Silvia Toffanin, svelando dettagli sorprendenti di questa frequentazione che risale a diversi anni fa. La parte più curiosa della storia riguarda la comunicazione tra i due: "All'epoca, come adesso, non parlavo inglese.

