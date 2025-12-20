Carla Bruni ha finito la chemioterapia | l’annuncio
Carla Bruni sui social ha annunciato che ha finito la chemioterapia dopo 5 anni di percorso intenso: "Oggi sabato 20 dicembre 2025 completo 5 anni di terapia ormonale dopo la diagnosi di tumore al seno a fine 2019". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
