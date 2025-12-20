Caressa dopo la sconfitta dell’Inter | Non è colpa della sfortuna E nelle partite decisive… 

Inter News 24 Fabio Caressa dopo la sconfitta in Supercoppa italiana contro il Bologna non da scusanti all’Inter. Vediamo la critica nei confronti dei nerazzurri. Fabio Caressa ha parlato ai microfoni di Radio Dee Jay della sconfitta della Beneamata in Supercoppa italiana contro l’Inter. Vediamo le sue parole e le critiche nei confronti dell’Inter. LEGGI ANCHE: Bologna Inter, l’ennesima ingenuità condanna i nerazzurri. E Bisseck. PARTITE DECISIVE E SFORTUNA – « Quando l’Inter ha la partita decisiva inciampa, succede in CL, in campionato, nel derby, in Supercoppa. Non è questione di sfortuna se non segni e non segni i rigori, credo poco alla sfortuna. 🔗 Leggi su Internews24.com

