Cardellini | Sul turismo la Regione deve investire su tre destinazioni

Il turismo, tema vasto; da sostenibile a culturale o naturalistico e con opzioni infinite è da sempre attenzionato. In questo caso a formulare proposte per la sua crescita è Massimo Cardellini, operatore turistico del territorio e Consigliere Comunale di Apecchio con delega al turismo, alogastronomia e accoglienza turistica, già assessore al Turismo Unione Montana Catria e Nerone. "Negli ultimi anni – spiega Cardellini – il turismo ha subito un notevole cambiamento che evidenzia un indebolimento strutturale e strategico del settore. E se non fosse una crisi ma un’opportunità? Dobbiamo lavorare per adattarci a questo nuovo modo di fare turismo, che richiede un’organizzazione diversa e più flessibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

