Carambola tra quattro mezzi | due persone estratte dalle lamiere
Ancora un grave incidente stradale lungo le strade della provincia di Padova. Questa volta il tremendo impatto ha riguardato il comune capoluogo e nello specifico via Guizza Conselvana. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale l'impatto è avvenuto oggi 20 dicembre attorno alle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Un operaio gravemente ferito e quattro persone estratte vive dalle macerie dopo il crollo di parte della Torre dei Conti (in ristrutturazione) a Roma
Leggi anche: Impatto tremendo in A22: due persone liberate dalle lamiere
Carambola tra Mairago e Turano, due auto distrutte e traffico rallentato verso Lodi; Ricengo - Quattro feriti in una carambola; Auto si ribalta nella galleria della Secante; Carambola tra due mezzi pesanti e un furgone.
Carambola tra Mairago e Turano, due auto distrutte e traffico rallentato verso Lodi - SULLA SP 26 Quattro i mezzi coinvolti dopo lo scontro fra una Renault Clio e una Ford Fiesta con alla guida un 32enne e un 40enne alle 7. ilcittadino.it
Carambola tra 4 mezzi. Un ferito grave - 30, una carambola tra quattro mezzi ha paralizzato la circolazione lungo la nuova Estense, strada Bellaria. ilrestodelcarlino.it
Carambola di auto sulla Rutigliano- Conversano: tre i feriti in codice giallo, quattro vetture distrutte FOTO - Lo scontro nella prima mattinata è partito da un tamponamento al quale è seguito il coinvolgimento di altri due mezzi. lagazzettadelmezzogiorno.it
**AUTOSTRADA: Incidente sulla A19 nei pressi di Villabate. Quattro auto coinvolte** Una Smart semidistrutta, un Suv sul bordo della strada ed altre sue automobili coinvolte in una carambola a quattro sulla A19. Un maxi tamponamento si è verificato all’altezz - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.