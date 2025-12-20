Carabinieri il generale del corpo d' armata Masciulli al comando legione Campania
Un ringraziamento particolare è stato poi rivolto ai componenti dell'Associazione nazionale carabinieri e dell'Associazione nazionale Forestali, testimoni silenziosi dell'indissolubile legame con il personale in servizio, per la proficua opera svolta e alle associazioni professionali a carattere. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
