Cara Rai racconta la scuola vera l’appello del docente precario Luigi Maria Sofia dopo l’ultima puntata di Un professore | Basta stereotipi la scuola reale è fatta di precarietà e classi affollate
L’ultima puntata della serie tv “Un professore”, trasmessa il 18 dicembre su Rai1, ha riacceso il dibattito sulla rappresentazione televisiva del mondo della scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Serie TV Rai Un professore, ma nella scuola reale: cosa cambierebbe se la fiction fosse girata dai docenti precari.
