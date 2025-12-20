Capucci dirigerà l’urbanistica Massari | Porterà nuove visioni

Marcello Capucci sarà il dirigente all’urbanistica del Comune di Reggio e porterà una nuova visione alla città. È la novità annunciata dal sindaco Marco Massari, ospite giovedì sera al ‘Graffio’, trasmissione di TeleReggio. Capucci, architetto esperto di rigenerazione, arriva dopo aver diretto il servizio qualità urbana e politiche abitative della Regione Emilia-Romagna. "Ci siamo già incontrati – ha detto il primo cittadino – Qui ha trovato un contesto in cui può realizzare progetti nei quali crede". Massari, incalzato dai conduttori Michele Angella e Margherita Grassi, dal nostro giornalista Daniele Petrone e dal collega Mattia Caiulo dell’agenzia Dire, ha ripercorso il suo primo anno e mezzo di mandato attraversato da momenti complicati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

