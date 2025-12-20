Capodanno Stefania Orlando sotto la Rocca

La città della Rocca si prepara a vivere un Capodanno speciale, una grande festa all'aperto che animerà il cuore della città. Il 31 dicembre, in Piazza del Popolo, il Comune di San Miniato e la Fondazione San Miniato Promozione daranno vita a una serata ricca di musica e divertimento, grazie alla presenza di un'ospite amatissima dal pubblico italiano: Stefania Orlando. Dalle 22.30 il palco si accenderà con l'energia della band "80 Voglia di '90 e 2000", che accompagnerà il pubblico in un emozionante viaggio musicale tra hit '70, '80, '90 e 2000. Un ritmo travolgente, pensato per far ballare tutte le generazioni e per scaldare la piazza in attesa della mezzanotte.

Stefania Orlando e Maria Vittoria attaccate al Grande Fratello/ “Stanno dicendo cose brutte!” - Maria Vittoria e Stefania Orlando finiscono sotto attacco al Grande Fratello: "Qui il bene non è ricambiato" Stefania Orlando sotto attacco al Grande Fratello con Maria Vittoria Attimi di tensione ... ilsussidiario.net

Grande Fratello, Stefania Orlando è rientrata nella Casa. Il suo staff: "Tutto sotto controllo" - Dopo il comunicato che annunciava che Stefania Orlando aveva momentaneamente lasciato la Casa del GF, la gieffina è rientrata e il suo staff ha svelato cosa è successo. comingsoon.it

