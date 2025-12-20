Capodanno senza botti | Questione di sicurezza

Niente botti la notte di San Silvestro in una parte della città. Obiettivo, trascorrere il Capodanno senza rischi per le persone e tutelare cani e gatti, particolarmente sensibili al frastuono dei petardi. Il sindaco Pierluigi Peracchini ha firmato l'ordinanza che vieta l'utilizzo di prodotti pirotecnici dalle 21 del 31 dicembre 2025 alle 3 del 1° gennaio 2026, nell'area di Piazza Europa, piazza Bayreuth, via Veneto nel tratto compreso tra via Costantini e via Santorre di Santarosa, via XXIV Maggio nel tratto compreso tra via Santorre di Santarosa e Piazza Europa (lato Migliarina). L'amministrazione comunale ha infatti organizzato in Piazza Europa una manifestazione con intrattenimento musicale dove è prevista una grande affluenza di pubblico.

«Cani morti a causa dei botti di Capodanno, decine quelli smarriti perché terrorizzati» - I giorni dopo la notte di Capodanno, si sa, sono anche il momento della conta dei cagnolini che, impauriti dai forti rumori dei botti, sono scappati dal recinto e si sono ritrovati soli e dispersi in ... ilmattino.it

Botti e fuochi d’artificio a Capodanno provocano 309 feriti: quest’anno nessun morto nei festeggiamenti - Secondo i dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, quest’anno per i festeggiamenti del Capodanno non ci sono state vittime, ma si sono registrati 309 feriti, per via di incidenti causati da ... fanpage.it

?? Natale e Capodanno cronache di un doppio disastro indimenticabile

BOTTI DI CAPODANNO. SEQUESTRATI 115 ORDIGNI MICIDIALI. UN 52ENNE ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO. LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE https://filippomele.blogspot.com/2025/12/botti-di-capodanno-sequestrati-115.html - facebook.com facebook

Grazie @AnimaLiberActio per questa campagna. Vietare i botti a Capodanno, con una legge nazionale, è quanto mai una decisione utile, saggia, opportuna. Possiamo festeggiare i mille altri modi non pericolosi, rumorosi e sostenibili. Per milioni di #animali e x.com

