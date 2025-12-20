Capodanno la festa in piazza Torna l’incendio del Castello L’ultimo evento prima dei restauri

Giunta alla sua 26esima edizione, la celebrazione del Capodanno a Ferrara non è solo un evento, ma una delle esperienze più attese a livello nazionale e uno dei ‘veglioni’ più grandi d’Italia. Nella sera del 31 dicembre, il Castello estense diventerà il palcoscenico del tradizionale incendio, un mix di fuochi d’artificio che coloreranno il cielo della città per accogliere il nuovo anno. "Il Capodanno a Ferrara – ha dichiarato l’assessore al Turismo Matteo Fornasini – è molto più di un evento: è un’occasione di incontro, condivisione e promozione della nostra città. L’incendio del Castello Estense unisce tradizione e innovazione, offrendo uno spettacolo di grande qualità artistica e organizzativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

