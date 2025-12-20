Capodanno in Piazza Cavour | Haiducii fa ballare Terlizzi
La notte del 31 dicembre 2025, Terlizzi si prepara a salutare il nuovo anno con un grande appuntamento in piazza. Per il Capodanno 2026 è attesa Haiducii, protagonista di uno spettacolo pensato per accompagnare il pubblico fino allo scoccare della mezzanotte. Una piazza che diventa palcoscenico Il concerto andrà in scena nella centralissima Piazza Cavour, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche: Anagni, Capodanno in Piazza Cavour
Leggi anche: Antivigilia di Capodanno in rap: Coez in concerto in piazza Cavour
Terlizzi: Haiducii l’ospite della festa di Capodanno in piazza Cavour. Il programma; A Terlizzi un concerto natalizio a cura del gruppo Happy Singers: il programma; Inaugurazione della Pinacoteca De Napoli con la mostra finale di Terrafuoco; Terlizzi celebra Santa Lucia: il programma dei festeggiamenti.
Ancona, capodanno in due tranche al Piano e in piazza Cavour: prima il concerto poi un dj - E un concerto la sera prima, o nei giorni immediatamente precedenti, al Piano. corriereadriatico.it
Bari, Capodanno in piazza: scattano i divieti per traffico e sosta - Bari, cambia la viabilità in centro per il concerto di Capodanno in piazza Libertà. trmtv.it
Piazza Cavour, quanti show: Capodanno con il dj Pigini e in estate arriva Gabbani - L’amministrazione comunale rilancia e inserisce l’agorà ottocentesca nelle location che animeranno il baricentro del capoluogo. corriereadriatico.it
Ci vediamo a Salerno in piazza libertà per il capodanno ! Sono felice - facebook.com facebook
Sarà piazza Santa Croce il cuore dei festeggiamenti per il Capodanno a Firenze. La notte del 31 dicembre 2025 la città saluterà l’arrivo del 2026 con un grande evento musicale gratuito, che ha come main sponsor Plures, promosso dal Comune di Firenze e x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.