Dopo l’annuncio da parte del Comune del concerto di Noemi in piazza Stazione, non si sono fatte attendere le polemiche sull'ammontare del cachet che verrà corrisposto alla cantautrice romana. A parlare di costi elevati che potevano essere spesi per opere di decoro urbano è stata la consigliera. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Capodanno 2026, dopo Achille Lauro scoppia il caso Noemi: a Sciacca il concerto costò la metà

