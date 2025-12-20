Capodanno 2025 al Mercato Centrale Milano | cena e musica fino all’alba
Il profumo di mare si mescola alle note di un pianoforte. Le luci soffuse accarezzano i tavoli del dehor mentre la città si prepara a voltare pagina. Il Capodanno 2025 al Mercato Centrale Milano promette di essere diverso dal solito: niente dress code obbligatorio, niente menù imposti, solo la libertà di scegliere come salutare l’anno che se ne va. Due anime, un solo brindisi. Per chi ama la libertà di movimento, la formula “Mangia & Bevi” trasforma la serata in un viaggio gastronomico tra le botteghe. Con una card prepagata da 60 euro (25 per i bambini), ogni ospite ha il suo tavolo riservato nel dehor grande, ma può esplorare le specialità di tutti gli artigiani del gusto presenti. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Leggi anche: Tante novità al Mercato Centrale Milano: la cucina romana di Riccardo Tocci, il brunch sano di Alan Braccio e La Dispensa Centrale il primo progetto retail di Mercato
Leggi anche: Capodanno anni ’90. Per salutare il 2025 festa in piazza S.Maria. Sarà musica fino alle 3
Capodanno a Mercato Centrale Torino si trasforma nella festa più gustosa dell’anno; Il buono che verrà: Capodanno a Mercato Centrale tra dj set, divertimento e bontà; Il buono che verrà: un Capodanno da sogno a Mercato Centrale Milano; Capodanno al mercato centrale, gusto, musica e festa fino a notte fonda.
Capodanno a Mercato Centrale Torino si trasforma nella festa più gustosa dell’anno - La piazza delle botteghe al piano terra di Mercato Centrale Torino (piazza della Repubblica, 25) si trasforma nella festa più gustosa dell’anno! torinotoday.it
Il buono che verrà a Mercato Centrale Milano - La fine dell'anno si avvicina e con essa anche l'attesissima notte di San Silvestro: a Milano, Mercato Centrale (via Giovanni Battista Sammartini, 2) propone “ Il buono che verrà! milanotoday.it
In viaggio 19 milioni di italiani fra Natale, Capodanno ed Epifania - Per le festività di fine anno si sposteranno 19 milioni e 270mila italiani, secondo l’indagine di Tecnè per la Federalberghi. italiaatavola.net
I Miei PETARDI POTENTI per CAPODANNO 2026 ? *Carico CIACK DUM e CHIARAPPA*
Botti di Capodanno, scattano i primi sequestri: scoperto arsenale a Sant’Antimo Sms e social nel mirino della Polizia: denunciato un 34enne. Sequestrati oltre 50 kg di materiale esplodente, bombe da mortaio e razzi pronti per essere immessi sul mercato nero. - facebook.com facebook
Settimana bianca 2026: quanto costa sciare tra Capodanno, Carnevale e Olimpiadi • L’indagine di Altroconsumo sui prezzi della settimana bianca 2026 rivela un mercato a due velocità: Capodanno sorprende al ribasso, Carnevale rincara e l’effetto Olimpiadi x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.