Capodanno 2025 al Mercato Centrale Milano | cena e musica fino all’alba

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il profumo di mare si mescola alle note di un pianoforte. Le luci soffuse accarezzano i tavoli del dehor mentre la città si prepara a voltare pagina. Il Capodanno 2025 al Mercato Centrale Milano promette di essere diverso dal solito: niente dress code obbligatorio, niente menù imposti, solo la libertà di scegliere come salutare l’anno che se ne va. Due anime, un solo brindisi. Per chi ama la libertà di movimento, la formula “Mangia & Bevi” trasforma la serata in un viaggio gastronomico tra le botteghe. Con una card prepagata da 60 euro (25 per i bambini), ogni ospite ha il suo tavolo riservato nel dehor grande, ma può esplorare le specialità di tutti gli artigiani del gusto presenti. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

capodanno 2025 al mercato centrale milano cena e musica fino all8217alba

© Nonewsmagazine.com - Capodanno 2025 al Mercato Centrale Milano: cena e musica fino all’alba

Leggi anche: Tante novità al Mercato Centrale Milano: la cucina romana di Riccardo Tocci, il brunch sano di Alan Braccio e La Dispensa Centrale il primo progetto retail di Mercato

Leggi anche: Capodanno anni ’90. Per salutare il 2025 festa in piazza S.Maria. Sarà musica fino alle 3

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Capodanno a Mercato Centrale Torino si trasforma nella festa più gustosa dell’anno; Il buono che verrà: Capodanno a Mercato Centrale tra dj set, divertimento e bontà; Il buono che verrà: un Capodanno da sogno a Mercato Centrale Milano; Capodanno al mercato centrale, gusto, musica e festa fino a notte fonda.

Capodanno a Mercato Centrale Torino si trasforma nella festa più gustosa dell’anno - La piazza delle botteghe al piano terra di Mercato Centrale Torino (piazza della Repubblica, 25) si trasforma nella festa più gustosa dell’anno! torinotoday.it

capodanno 2025 mercato centraleIl buono che verrà a Mercato Centrale Milano - La fine dell'anno si avvicina e con essa anche l'attesissima notte di San Silvestro: a Milano, Mercato Centrale (via Giovanni Battista Sammartini, 2) propone “ Il buono che verrà! milanotoday.it

capodanno 2025 mercato centraleIn viaggio 19 milioni di italiani fra Natale, Capodanno ed Epifania - Per le festività di fine anno si sposteranno 19 milioni e 270mila italiani, secondo l’indagine di Tecnè per la Federalberghi. italiaatavola.net

I Miei PETARDI POTENTI per CAPODANNO 2026 ? *Carico CIACK DUM e CHIARAPPA*

Video I Miei PETARDI POTENTI per CAPODANNO 2026 ? *Carico CIACK DUM e CHIARAPPA*

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.