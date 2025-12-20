I capelli crespi d’inverno non ti danno tregua? La soluzione è un kit trattamento alla cheratina che ti consentirà di avere una chioma liscia, luminosa e riparata in pochissimo tempo e senza sforzi. Diciamoci la verità, fra i disagi dell’inverno, oltre alle basse temperature, c’è la difficoltà di tenere a bada l’effetto crespo. Freddo, umidità, cappelli di lana e capelli che sembrano elettrici già dal mattino, nei mesi invernali le nostre chiome sembrano indomabili! Quando l’aria si fa fredda infatti la fibra capillare si disidrata, le cuticole si sollevano e il crespo prende il sopravvento. La piega durerà poco di più di un caffè, il phon sembrerà lavorare contro di te e i capelli, inevitabilmente, si ribelleranno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Capelli crespi d’inverno? Quello che ti serve è un kit trattamento alla cheratina

Leggi anche: Cosa si può fare per aiutare i capelli a ritrovare lucentezza dopo un trattamento alla cheratina... andato male

Leggi anche: Capelli crespi in inverno? Quattro semplici mosse per domarli a casa

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

CAPELLI CRESPI POROSITÀ FUORI CONTROLLO ABBIAMO LA SOLUZIONE! Vi è mai capitato di uscire di casa con i capelli perfetti e tornare a casa con una nuvola di crespo Sì Allora questo post è per voi! Presentamo: Juba Butter Oil Antiporosit - facebook.com facebook