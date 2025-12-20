Caos manovra L’ira di Meloni

C’è voluto un vertice a Palazzo Chigi, l’ennesimo, per rimettere o provare a rimettere in careggiata la manovra dopo settimane di stop and go e una nottata da tregenda sull’orlo di una crisi di nervi in casa Lega e, di conseguenza, nella maggioranza. Giorgia Meloni, irritata con l’alleato del Carroccio, ha chiamato nella sede del governo i due vicepremier per tentare di chiudere il caso pensioni (con lo scontro tra la Lega e il suo Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ) e far ripartire la macchina del voto sulla legge di Bilancio. Una ripartenza che non impedirà uno slittamento dell’approdo del pacchetto in Aula al Senato nella notte tra il 23 e il 24 dicembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

