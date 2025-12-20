È quanto accaduto alla scuola primaria Enriques Agnoletti di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Canti natalizi annullati a scuola perché non inclusivi: spettacolo eseguito all’esterno

Leggi anche: Canti natalizi annullati a scuola perché "religiosi": lo spettacolo viene eseguito all'esterno

Leggi anche: Gesù eliminato dai canti natalizi. L’arcivescovo striglia la scuola: "Addolorati da questa scelta"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Canti natalizi annullati a scuola perché religiosi: lo spettacolo viene eseguito all'esterno; L'amarezza di un gruppo di genitori: Alla scuola del Padule annullati i canti natalizi perché ritenuti... religiosi; Gesù ‘eliminato’ dai canti natalizi, scuola riscrive il testo di Din Don Dan per la recita. La Lega insorge: “È inaccettabile”; Annullati canti di Natale all’interno di una scuola primaria, polemica di FdI a Bagno a Ripoli.

Canti natalizi annullati a scuola perché "religiosi": lo spettacolo viene eseguito all'esterno - Lo stop è arrivato a due giorni dall’evento: "L'iniziativa è stata proibita in quanto non ritenuta inclusiva" fanno sapere i genitori a Il Gazzettino del Chianti ... msn.com