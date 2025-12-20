Canti di Natale cancellati dalla scuola | Escludevano tanti bambini Ma è polemica

Da alcune ore, nella tranquilla cittadina di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, il tema principale è diventato la recita di Natale di una scuola elementare locale, salita alle cronache per una polemica tra genitori, docenti e politica. Tutto inizia alcuni giorni fa, quando i genitori vengono a sapere che il progetto dei canti natalizi portato avanti dal docente di religione, con la collaborazione di un maestro esterno, sarebbe stata " proibita a seguito di alcune isolate proteste all’interno del corpo docente ". Così spiegano i genitori in una nota firmata e diffusa alla stampa locale, sostenendo che la motivazione sarebbe che " i canti, essendo legati alla tradizione natalizia e al progetto di religione, non avrebbero coinvolto gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

