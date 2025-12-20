Canti di Natale a scuola è polemica Alcuni bambini esclusi la scuola | Non è vero

Bagno a Ripoli (Firenze), 20 dicembre 2025 – Doveva essere un momento di festa con il concerto di canti natalizi dei bambini delle elementari; è diventato un caso che crea divisione e polemiche. Alla scuola primaria Enriques Agnoletti di Bagno a Ripoli l’esibizione natalizia delle classi quinte sarebbe stata bloccata all’ultimo momento perché ritenuta “ non inclusiva ”. A denunciarlo è un gruppo di genitori. “Il progetto, seguito dal maestro di religione e realizzato con la collaborazione gratuita del maestro del coro di San Felice in Piazza – raccontano - prevedeva l’esecuzione di canti natalizi all’interno della tradizionale festa di Natale organizzata ogni anno dall’istituto”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

