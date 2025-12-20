Canile comunale | 50 nuove cucce in vista del calo delle temperature

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - L’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno verso la tutela degli animali. In queste ore sono state consegnate e montate 50 nuove cucce all’interno del canile comunale di Contrada Santa Lucia (Strada provinciale 88 per Tuturano): un intervento necessario per garantire agli. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

