Canile comunale | 50 nuove cucce in vista del calo delle temperature
BRINDISI - L’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno verso la tutela degli animali. In queste ore sono state consegnate e montate 50 nuove cucce all’interno del canile comunale di Contrada Santa Lucia (Strada provinciale 88 per Tuturano): un intervento necessario per garantire agli. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
50 nuove cucce al canile comunale di Brindisi - L’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno verso la tutela degli animali. brundisium.net
Otto quintali di solidarietà per il Canile comunale: nuova donazione a sostegno degli animali - Dove sei: Homepage > Lista notizie > Otto quintali di solidarietà per il Canile comunale: nuova donazione a sostegno degli animali ... cronacacomune.it
Canile municipale, nuove strutture e nuovi spazi dopo i lavori - Lunedì 23 giugno 2025 – Questa mattina, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, accompagnato dall’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Antonio Cimino e dall’assessore alla Tutela degli Animali ... lanazione.it
Mi chiamo Luca, ho 44 anni. Per diciotto anni ho lavorato in un canile comunale. La gente pensa che sia un posto triste solo per gli animali. La verità è che quelle gabbie raccontano più degli animali stessi. Raccontano gli esseri umani che li hanno abbandon - facebook.com facebook
