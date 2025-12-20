Cane precipita in un pozzo | arrivano i vigili del fuoco recuperato a 12 metri di profondità
Arezzo, 20 dicembre 2025 – Una grande paura, ma alla fine tutto si è risolto nel migliore dei modi. Nel primo pomeriggio di oggi, 20 dicembre, un cane di razza springer è precipitato in un pozzo artesiano finendo a circa 12 metri di profondità. È successo in una zona rurale nella località Mugliano, nel comune di Arezzo. È stato il proprietario a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo, sede centrale. All’arrivo dei soccorritori, il cane si lamentava dal fondo del pozzo. Tramite una scala e tecniche speciali, i vigili del fuoco si sono calati all’interno del pozzo riuscendo a recuperare il cane. 🔗 Leggi su Lanazione.it
