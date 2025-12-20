Il calendario segna Avvento, ma fuori dalle vetrine illuminate non è sempre festoso. Nel mondo, e sempre più spesso anche in Europa, la libertà religiosa viene colpita con modalità diverse ma convergenti. In molti Paesi del mondo, soprattutto nel mondo non libero, la persecuzione è brutale e diretta: comunità cristiane sorvegliate, chiese incendiate, scuole e ospedali chiusi, credenti ridotti al silenzio o costretti a fuggire. Non parliamo di potere o di privilegi, ma di persone che pagano un prezzo alto per una fede vissuta come servizio, educazione, cura, mediazione sociale. La croce, ancora oggi, è considerata una colpa. 🔗 Leggi su Formiche.net

Cancellare i simboli cattolici rende la società più fragile. Scrive Bonanni

