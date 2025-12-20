Campidoglio Dario Nanni ufficializza il passaggio in maggioranza
A oltre tre anni dall’insediamento si rafforza la maggioranza a supporto del sindaco. Gualtieri, oltre ai consiglieri eletti tra le fila del PD e dei gruppi alleati, può infatti contare su nuovo apporto.Parte della maggioranzaDario Nanni, presidente della commissione Giubileo, ha annunciato una. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Servizio del TGR Lazio sull’evento Il filo d’oro di Sabina, in Campidoglio a Roma con Roberto Cipollone, il sindaco di San Benedetto dei Marsi Antonio Cerasani, il consigliere Dario Nanni e il Presidente della Lega del Filo d’Oro Rossano Bartoli. #legadelfilod - facebook.com facebook
