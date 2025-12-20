Campidoglio Dario Nanni ufficializza il passaggio in maggioranza

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A oltre tre anni dall’insediamento si rafforza la maggioranza a supporto del sindaco. Gualtieri, oltre ai consiglieri eletti tra le fila del PD e dei gruppi alleati, può infatti contare su nuovo apporto.Parte della maggioranzaDario Nanni, presidente della commissione Giubileo, ha annunciato una. 🔗 Leggi su Romatoday.it

campidoglio dario nanni ufficializza il passaggio in maggioranza

© Romatoday.it - Campidoglio, Dario Nanni ufficializza il passaggio in maggioranza

Leggi anche: Nicola Savino al DopoFestival: Carlo Conti ufficializza il passaggio di testimone da Cattelan

Leggi anche: San Gemini, “Dopo il passaggio in minoranza di Montagnoli e Giacomelli, la maggioranza prenda atto e chieda un passo indietro al Sindaco”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.