Campi e palazzetto nuovi investiti 5 milioni
Budrio investe sullo sport e sulla qualità della vita. Negli ultimi anni il Comune ha intrapreso un vasto programma di rinnovamento delle proprie infrastrutture sportive, sfruttando appieno le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con oltre 5 milioni di euro di finanziamenti, l’amministrazione ha completato quattro interventi strategici: la riqualificazione della piscina comunale, l’ampliamento del Palamarani, la ristrutturazione dello stadio e la costruzione della nuova palestra nell’area dei vecchi palloni del tennis, da tempo degradata. Opere che non solo ampliano l’offerta sportiva locale, ma si inseriscono in un percorso più ampio di rigenerazione urbana e inclusione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
