Camper della prevenzione 4mila test effettuati in due mesi
Con oltre 4mila prestazioni effettuate, si conclude la prima fase della campagna itinerante di prevenzione oncologica dell’Azienda sanitaria provinciale. Sono 38 i comuni della provincia finora raggiunti dopo l'avvio il 28 ottobre da Misterbianco. L’ultima tappa del 2025 si è svolta ieri a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
