Camper della prevenzione 4mila test effettuati in due mesi

20 dic 2025

Con oltre 4mila prestazioni effettuate, si conclude la prima fase della campagna itinerante di prevenzione oncologica dell’Azienda sanitaria provinciale. Sono 38 i comuni della provincia finora raggiunti dopo l'avvio il 28 ottobre da Misterbianco. L’ultima tappa del 2025 si è svolta ieri a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

