Camera L Fontana | un dovere essere costruttori di ponti per la pace

Roma, 20 dic. (askanews) – "In questo tempo di attesa e di preparazione al Santo Natale, il mio pensiero va ai bambini e agli anziani, alle donne e agli uomini che in tante parti del mondo vivono nella paura e nell'incertezza. Va innanzitutto ai popoli in guerra che da troppo tempo ascoltano il rumore delle bombe al posto dei canti di festa". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo indirizzo di saluto in apertura del concerto "Canto di Natale per la ricerca" nell'aula di Montecitorio. "Penso anche – ha proseguito – agli oltre 380 milioni di Cristiani perseguitati nel mondo, spesso vittime di vili attentati terroristici.

Fontana, abbiamo tutti il dovere di essere costruttori di pace - "Abbiamo il dovere di essere tutti costruttori di ponti per la pace, come ha sottolineato nella sua prima benedizione urbis e orbis papa Leone XIV, al quale rinnovo i più sentiti auguri di Natale. ansa.it

Camera: Fontana, 'bene diminuzione decreti e fiducie, avanti con modifiche Regolamento' - "All'interno della Camera stiamo cercando di riformare alcune cose che vanno in un tentativo di rendere più efficiente il lavoro che si fa qui. msn.com

Oggi alle 17 il tradizionale concerto di Natale, in diretta su Rai1, a cura di Rai Parlamento. L'evento, che si inserisce nel contesto della maratona Rai - FONDAZIONE TELETHON, sarà introdotto dal saluto del Presidente della Camera, @lorLorenzo Fontana. A - facebook.com facebook

Alla Camera si ricorda la strage di Piazza Fontana: in aula ci sono 33 deputati su 400 x.com

