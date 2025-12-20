La Supercoppa rappresenta un appuntamento importante nel calcio italiano, richiedendo preparazione e rispetto delle regole. Callegari analizza il torneo evidenziando come il rispetto delle dinamiche sia fondamentale per il successo. Secondo l’esperto, le difficoltà di Inter e Milan derivano anche da limiti strutturali che influenzano le loro prestazioni. Callegari analizza la Supercoppa: «Chi la rispetta la vince. Inter e Milan fuori per questo motivo»

Inter News 24 Callegari sulle semifinali di Supercoppa: limiti strutturali di Inter e Milan e una lettura critica delle difficoltà nerazzurre. Nel suo editoriale pubblicato su Calciomercato.com, Max Callegari ha proposto una lettura netta e senza sconti delle due semifinali di Supercoppa Italiana, individuando nel diverso approccio degli allenatori una delle chiavi decisive dei verdetti maturati in Arabia Saudita. Secondo il giornalista, a essere premiati sono stati i tecnici che hanno interpretato la competizione come un obiettivo reale, riducendo al minimo il turnover e schierando le formazioni più competitive possibili. 🔗 Leggi su Internews24.com

