Calhanoglu e Pio a guardare | dal dischetto errori e orrori nerazzurri nel momento più delicato della stagione
Inter News 24 Calhanoglu e Pio restano in panchina nella lotteria finale: l’Inter affonda ai rigori tra scelte discusse, conclusioni sbagliate e rimpianti dopo la semifinale. A Riyadh, mentre la Supercoppa Italiana scivola via, l’immagine che resta è quella di Hakan Çalhanoglu e Pio Esposito seduti in panchina a guardare. Il battitore principe, lo specialista del dischetto, e il giovane leone della cantera nerazzurra che si scalda a lungo senza poi entrare: due spettatori forzati di una serie di rigori che per l’Inter si trasforma in un incubo. La spiegazione arriva da Cristian Chivu, che ha scelto di non inserirli all’ultimo per non esporli al rischio di calciare a freddo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter fuori ai rigori, perché Esposito e Calhanoglu non sono entrati? La spiegazione di Chivu - L’Inter saluta la Supercoppa Italiana ai rigori, battuta dal Bologna in una serata caratterizzata soprattutto dagli errori del dischetto, nel caso. tuttomercatoweb.com
SOLO INTER 1908 #SupercoppaItaliana #BolognaInter CALHANOGLU TORNA IN GRUPPO! Il faro del centrocampo nerazzurro è di nuovo acceso. Hakan Calhanoglu rientra in gruppo dopo lo stop accusato in Champions contro il Liverpool. Una notizia che p - facebook.com facebook
