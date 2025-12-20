Calhanoglu e Pio a guardare | dal dischetto errori e orrori nerazzurri nel momento più delicato della stagione

Inter News 24 Calhanoglu e Pio restano in panchina nella lotteria finale: l’Inter affonda ai rigori tra scelte discusse, conclusioni sbagliate e rimpianti dopo la semifinale. A Riyadh, mentre la Supercoppa Italiana scivola via, l’immagine che resta è quella di Hakan Çalhanoglu e Pio Esposito seduti in panchina a guardare. Il battitore principe, lo specialista del dischetto, e il giovane leone della cantera nerazzurra che si scalda a lungo senza poi entrare: due spettatori forzati di una serie di rigori che per l’Inter si trasforma in un incubo. La spiegazione arriva da Cristian Chivu, che ha scelto di non inserirli all’ultimo per non esporli al rischio di calciare a freddo. 🔗 Leggi su Internews24.com

