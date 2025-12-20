Calciomercato Verona Belghali rimarrà? Spunta una nuova indiscrezione sul giocatore gialloblu
Calciomercato Verona, deciso il futuro di Belghali. La situazione non lascia alcun dubbio Il nome di Rafik Belghali continua a circolare con insistenza tra gli addetti ai lavori, ma l’operazione che potrebbe portarlo all’Inter è destinata a slittare alla prossima estate. Una notizia che riguarda da vicino anche il Calciomercato Verona, sempre più al centro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Calciomercato Juventus, il Verona fissa i prezzo per Belghali - Come riportato dal Corriere dello Sport, la Vecchia Signora starebbe pensando a un rinforzo per la fascia destra. sportpaper.it
Belghali, il Verona sogna la plusvalenza "importante": Juve ed Inter sull'algerino - Rafik Belghali, esterno destro classe 2002 della nazionale algerina, può diventare il pezzo pregiato del mercato del Verona: come riportato da "L'Arena", gli scaligeri ... tuttojuve.com
Belghali Inter, l’esterno del Verona è un obiettivo per i nerazzurri a gennaio. C’è da battere questo club di Serie A - Da battere la concorrenza della Juventus L’asse di mercato tra Milano e Verona si prepara a diventare uno ... calcionews24.com
#Calciomercato #Roma: il #Verona ci riprova con #Baldanzi #ASRoma #GazzettadelloSport x.com
Calciomercato a casa Chievo Verona la società annuncia il nome del nuovo allenatore. Il comunicato stampa ufficiale del club: Leggi articolo completo http://dlvr.it/TPvqhs #Calciomercato #ChievoVerona #allenatore #calcio #serieA - facebook.com facebook
