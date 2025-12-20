Calciomercato Roma si complica l’affare Zirkzee? Quella rivale vuole sorpassare i giallorossi

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Roma, si complica l’affare Zirkzee? La situazione vede il Milan arrivare ad una conclusione Il mercato invernale continua a muoversi su più tavoli e non riguarda soltanto il Milan. Le ultime indiscrezioni raccontano infatti di uno scenario intrecciato che coinvolge direttamente anche il Calciomercato Roma, sempre attento alle occasioni che possono nascere nelle fasi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato roma si complica l8217affare zirkzee quella rivale vuole sorpassare i giallorossi

© Calcionews24.com - Calciomercato Roma, si complica l’affare Zirkzee? Quella rivale vuole sorpassare i giallorossi

Leggi anche: Calciomercato Roma, si complica la pista Frattesi? Quella rivale può beffare la squadra giallorossa

Leggi anche: Calciomercato Roma, caccia al bomber: Zirkzee si complica, per gennaio torna caldo un vecchio pupillo! Friedkin da il via libera per investire per la lotta scudetto

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

calciomercato roma complica l8217affareCalciomercato Roma, il futuro di Frattesi tra Juventus e possibili scenari di ritorno: gennaio decisivo per il centrocampista - Calciomercato Roma, il futuro di Frattesi tra Juventus e possibili scenari di ritorno: gennaio decisivo per il centrocampista In vista della prossima finestra invernale, il calciomercato Roma entra in ... calcionews24.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.