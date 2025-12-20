Calciomercato Milan Tare accelera per Sule | trattativa complessa per l’ingaggio ma i dialoghi sono partiti

Calciomercato Milan, Sule nel mirino: Tare apre i contatti nonostante l’ostacolo ingaggio. La situazione Il mercato di riparazione del Milan entra nel vivo e il reparto sotto osservazione è la difesa. Mentre l’attacco attende l’arrivo del “Panzer” Füllkrug, Massimiliano Allegri ha chiesto con decisione un rinforzo d’esperienza capace di dare solidità a un settore apparso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

