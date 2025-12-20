Calciomercato Juventus non solo il centrocampista | Comolli proverà a prendere anche un rinforzo in quel ruolo Le ultime sui bianconeri

Calciomercato Juventus: cambia la strategia per gennaio, non solo il centrocampo nel mirino. Occhi anche su un attaccante Il calciomercato della Juventus potrebbe riservare sorprese importanti nella sessione di gennaio. Le recenti novità dall’infermeria hanno infatti costretto la dirigenza bianconera a rivedere le priorità iniziali, modificando una strategia che fino a poche settimane fa sembrava . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juventus, non solo il centrocampista: Comolli proverà a prendere anche un rinforzo in quel ruolo. Le ultime sui bianconeri Leggi anche: Calciomercato Juventus, nuovo duello a distanza col Napoli: nel mirino di Comolli e Manna c’è quel centrocampista per gennaio. Il nome Leggi anche: Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno messo nel mirino quel centrocampista: può arrivare direttamente dalla Saudi Pro League! Il nome Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Tra paletti del Fair Play e necessità di Spalletti: ecco cosa cerca la Juve a gennaio; Juve, restyling a centrocampo: Comolli al bivio e per Frattesi c'è la formula che può convincere l'Inter; Calciomercato Juventus, i nomi per rinforzare il centrocampo a gennaio; Tuttosport - Juventus, gli agenti di Frattesi alla Continassa: il centrocampista vorrebbe lasciare l'Inter a gennaio. Calciomercato Juventus, una stella del Feyenoord nel mirino di Comolli: ecco di chi si tratta - Calciomercato Juventus | Come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni, i bianconeri stanno pianificando le mosse per gennaio e ... news-sports.it

Juventus, Comolli lavora per Spalletti: Hojbjerg il primo obiettivo, il Marsiglia fa muro - Calciomercato Juventus, Comolli lavora per Spalletti: Hojbjerg il primo obiettivo, il Marsiglia fa muro Si avvicina il Natale e con esso anche l’apertura del calciomercato di ... tuttojuve.com

Cristante Juventus, è lui il nome nuovo per il centrocampo bianconero: la posizione della dirigenza e le possibilità di chiudere l’operazione - Cristante Juventus, il centrocampista della Roma piace molto a Comolli e Cristante e c’è anche l’ok di Spalletti. calcionews24.com

MERCATO Juve: Tensione Spalletti Comolli ?Assalto al Bayern! Ecco il Colpo! ?

MILAN SU MCKENNIE: Il texano non rinnova con la Juve I rossoneri pronti al colpo a zero! #McKennie #Milan #Calciomercato #Juventus #Allegri #SerieA #SempreMilan #UsaMNT - facebook.com facebook

#Juventus, gli agenti di #Frattesi alla Continassa: il centrocampista vorrebbe lasciare l' #Inter a gennaio [Tuttosport] #calciomercato #Juve calciomercato.com/liste/tuttospo… x.com

