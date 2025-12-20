Calciomercato Inter tra gennaio e giugno serve un colpo | Sky svela i nomi seguiti dopo l’infortunio di Dumfries
Inter News 24 Calciomercato Inter, dalla possibile mossa anticipata in fascia destra fino alla pianificazione estiva: Sky Sport fa il punto sulle strategie nerazzurre. Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, Sky Sport ha acceso i riflettori non solo sul campo, ma anche sul futuro mercato dell’Inter, tra la sessione invernale e la programmazione per l’estate. Un quadro chiaro, che ruota attorno a una parola chiave: pianificazione. Il tema centrale resta la fascia destra, complicata dall’infortunio di Denzel Dumfries. Secondo quanto riportato dall’emittente satellitare, l’operazione subita dall’esterno olandese potrebbe spingere il club nerazzurro ad anticipare un’entrata inizialmente prevista per giugno. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Mercato Inter, Sky fa il punto: da Dumfries a Valin?i?, i nomi caldi tra gennaio e giugno
Leggi anche: Calciomercato Inter, attenzione alla fascia destra: Dumfries in dubbio e nuovi nomi seguiti
Calciomercato Inter, Mlacic si può chiudere subito: Ausilio valuta il blitz; Inter, trattativa per questo acquisto da 25mln! “Bloccato a gennaio, arriverebbe a giugno”; ??? Inter scatenata sotto Natale: i nerazzurri seguono Vicario e Palestra; Calciomercato Inter, rivoluzione in difesa con tre addii: i nomi in entrata.
Inter, contatti avviati per Palestra in vista di giugno. A gennaio può arrivare un ex Juve - Secondo quanto riferito da La Repubblica, il Napoli, dopo il tentativo andato a vuoto di sei mesi fa per trovare un rinforzo sulla fascia destra da affiancare o alternare a Di Lorenzo, è ... tuttojuve.com
Inter, esterno destro? A giugno. Un nome è andato ‘alle stelle’. L’alternativa conferma… - Dumfries ne avrà fino a marzo: ai nerazzurri servirebbe qualcuno per sostituirlo ma la strategia fa pensare ad un acquisto a fine stagione ... msn.com
Mercato, Gazzetta: “Esterno, ecco chi vuole l’Inter! 2 addii certi a giugno, verrà preso…” - Se a gennaio ci sarà qualche occasione l’Inter la valuterà. msn.com
Davide Frattesi può lasciare l’Inter già nella sessione invernale di calciomercato. Il centrocampista italiano non sta, infatti, trovando spazio nell’Inter di Chivu e i suoi agenti si stanno muovendo in vista di gennaio. Tra i club interessati al giocatore c’è l - facebook.com facebook
Calciomercato #Inter Due idee per i nerazzurri x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.